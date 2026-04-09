    "Azərbaycan Sənaye Sığorta" mənfəətdən zərərə keçib

    • 09 aprel, 2026
    • 14:45
    Azərbaycan Sənaye Sığorta mənfəətdən zərərə keçib

    "Azərbaycan Sənaye Sığorta" ASC (ASS) 2025-ci ili 2,588 milyon manat zərərlə başa vurub. Halbuki, şirkət 2024-cü ildən 1,297 milyon manat xalis mənfəətlə çıxmışdı.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, ötən il ASS-nin gəlirləri 29,287 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 9,1 % çox), xərcləri 31,876 milyon manat (26,3 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə ASS-nin aktivləri 35,726 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 16,4 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 43,1 % artaraq 26,153 milyon manata, balans kapitalı isə 22,9 % azalaraq 9,573 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, ASS 2008-ci ildə yaradılıb, 1996-cı ildən sığorta bazarına daxil olmuş "Cİ Sığorta" MMC-nin hüquqi varisidir. Onun nizamanmə kapitalı 11 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 95%-i "Anadolu İnvestment Company" MMC-yə, 5%-i isə "Azərbaycan Sənaye Bankı" ASC-yə məxsusdur.

    Azərbaycan Sənaye Sığorta Maliyyə hesabatı Cİ Sığorta Anadolu İnvestment Company Azərbaycan Sənaye Bankı

