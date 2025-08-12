Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9768 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1378 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9768
|
100 Rusiya rublu
|
2,1378
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1076
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0103
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1224
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2365
|
1 Danimarka kronu
|
0,2649
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2847
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1765
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0963
|
1 İsrail şekeli
|
0,4982
|
1 Kanada dolları
|
1,2342
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5605
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3125
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4996
|
1 Moldova leyi
|
0,1017
|
1 Norveç kronu
|
0,1665
|
100 Özbək somu
|
0,0135
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5990
|
1 Polşa zlotası
|
0,4645
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3903
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3224
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3225
|
Türk lirəsi
|
0,0418
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1460
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0096
|
Qızıl
|
5702,6330
|
Gümüş
|
64,4334
|
Platin
|
2268,1570
|
Palladium
|
1955,7140