Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
12 avqust 2025 09:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9768 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1378 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9768

100 Rusiya rublu

2,1378

1 Avstraliya dolları

1,1076

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0103

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1224

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2365

1 Danimarka kronu

0,2649

1 Gürcü larisi

0,6311

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2847

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1765

1 İsveçrə frankı

2,0963

1 İsrail şekeli

0,4982

1 Kanada dolları

1,2342

1 Küveyt dinarı

5,5605

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3125

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4996

1 Moldova leyi

0,1017

1 Norveç kronu

0,1665

100 Özbək somu

0,0135

100 Pakistan rupisi

0,5990

1 Polşa zlotası

0,4645

1 Rumıniya leyi

0,3903

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3224

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3225

Türk lirəsi

0,0418

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0411

Yapon yeni

1,1460

Yeni Zelandiya dolları

1,0096

Qızıl

5702,6330

Gümüş

64,4334

Platin

2268,1570

Palladium

1955,7140
İngilis versiyası CBA currency exchange rates (12.08.2025)
Rus versiyası Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.08.2025)

