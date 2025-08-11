Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9842 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,1251 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9842
|
100 Rusiya rublu
|
2,1251
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1091
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0127
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1224
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2368
|
1 Danimarka kronu
|
0,2658
|
1 Gürcü larisi
|
0,6310
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2893
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1780
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1080
|
1 İsrail şekeli
|
0,4960
|
1 Kanada dolları
|
1,2362
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5645
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3144
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5019
|
1 Moldova leyi
|
0,1011
|
1 Norveç kronu
|
0,1655
|
100 Özbək somu
|
0,0134
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5991
|
1 Polşa zlotası
|
0,4674
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3917
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3242
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3217
|
Türk lirəsi
|
0,0417
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1526
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0118
|
Qızıl
|
5739,2680
|
Gümüş
|
64,6750
|
Platin
|
2249,0575
|
Palladium
|
1920,1330