Haqqımızda

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025) Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
11 avqust 2025 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9842 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,1251 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9842

100 Rusiya rublu

2,1251

1 Avstraliya dolları

1,1091

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0127

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1224

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2368

1 Danimarka kronu

0,2658

1 Gürcü larisi

0,6310

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2893

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1780

1 İsveçrə frankı

2,1080

1 İsrail şekeli

0,4960

1 Kanada dolları

1,2362

1 Küveyt dinarı

5,5645

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3144

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5019

1 Moldova leyi

0,1011

1 Norveç kronu

0,1655

100 Özbək somu

0,0134

100 Pakistan rupisi

0,5991

1 Polşa zlotası

0,4674

1 Rumıniya leyi

0,3917

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3242

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3217

Türk lirəsi

0,0417

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1526

Yeni Zelandiya dolları

1,0118

Qızıl

5739,2680

Gümüş

64,6750

Platin

2249,0575

Palladium

1920,1330
Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası CBA currency exchange rates (11.08.2025)
Rus versiyası Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2025)

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi