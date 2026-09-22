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    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 13:59
    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçib

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi 100 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 45 min manat ödəniləcək.

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi Könüllü tibbi sığorta xidməti Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı Qala Sığorta ASC

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