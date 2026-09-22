Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi sığortaçı seçib
Maliyyə
- 22 sentyabr, 2026
- 13:59
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi 100 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 45 min manat ödəniləcək.
Son xəbərlər
20:55
Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdırDaxili siyasət
20:40
Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblarDigər ölkələr
20:32
İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
20:31
Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıbRegion
20:28
Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirikRegion
20:26
Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
20:25
Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıbEnergetika
20:12