İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan auditorları üçün riskəsaslı monitorinq tətbiq olunub

    Maliyyə
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:26
    Azərbaycan auditorları üçün riskəsaslı monitorinq tətbiq olunub

    Azərbaycanda auditorların etik qaydalara əməl etməsinə nəzarəti təmin edən yeni monitorinq sistemi təqdim olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Auditorlar Palatasının Şurasının iclasında məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2026-cı ilin iş planı layihəsi auditor fəaliyyətinin milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə daha da təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan geniş strateji istiqamətləri əhatə edir.

    Müzakirələr zamanı qeyd olunub ki, layihə çərçivəsində mövcud təlimatların, metodik vəsaitlərin və digər normativ sənədlərin yenilənməsi, Palatanın üzvü olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, eləcə də audit prosesində süni intellekt və data-analitika əsaslı alətlərin tətbiqi üzrə ilkin yanaşmalar hazırlanacaq.

    Bundan başqa, yenilənmiş standartlarla bağlı auditorlar üçün izahların hazırlanması, müvafiq təlimlərin təşkili, keyfiyyətə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi, peşəkar etik davranışın gücləndirilməsi, auditorların ƏL/TMM üzrə riskəsaslı nəzarət bacarıqlarının artırılması və davamlı peşəkar inkişaf tədbirlərinin genişləndirilməsi də planın əsas hədəfləri sırasındadır.

    Layihə həmçinin audit sektorunda haqsız rəqabətə qarşı mübarizənin gücləndirilməsini və institusional idarəetmənin inkişafını nəzərdə tutur.

    İclasda gündəlikdəki digər vacib məsələ – auditorların etik qaydalara əməl etməsinə nəzarəti təmin edən yeni monitorinq sisteminin müzakirəsi olub.

    Sənəd auditorların Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsində göstərilən prinsiplərə uyğunluğunun müntəzəm qiymətləndirilməsi üçün hazırlanıb.

    Sistem etik pozuntuların vaxtında aşkarlanmasını, riskəsaslı monitorinq mexanizmlərindən istifadəsini, həmçinin şikayət və bildiriş platformalarının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu yanaşmanın auditor peşəsində şəffaflığı, məsuliyyəti və etik davranış mədəniyyətini daha da gücləndirəcəyi vurğulanıb.

    Auditorlar Palatası monitorinq süni intellekt sənəd audit

    Son xəbərlər

    13:24

    Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    13:20

    Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcək

    İnfrastruktur
    13:20

    Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:15

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:12

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

    Xarici siyasət
    13:03

    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    12:59

    Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"

    Xarici siyasət
    12:58

    Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıb

    Sənaye
    12:55
    Foto

    Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti