Azərbaycan auditorları üçün riskəsaslı monitorinq tətbiq olunub
- 24 noyabr, 2025
- 12:26
Azərbaycanda auditorların etik qaydalara əməl etməsinə nəzarəti təmin edən yeni monitorinq sistemi təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Auditorlar Palatasının Şurasının iclasında məlumat verilib.
Bildirilib ki, 2026-cı ilin iş planı layihəsi auditor fəaliyyətinin milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə daha da təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan geniş strateji istiqamətləri əhatə edir.
Müzakirələr zamanı qeyd olunub ki, layihə çərçivəsində mövcud təlimatların, metodik vəsaitlərin və digər normativ sənədlərin yenilənməsi, Palatanın üzvü olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, eləcə də audit prosesində süni intellekt və data-analitika əsaslı alətlərin tətbiqi üzrə ilkin yanaşmalar hazırlanacaq.
Bundan başqa, yenilənmiş standartlarla bağlı auditorlar üçün izahların hazırlanması, müvafiq təlimlərin təşkili, keyfiyyətə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi, peşəkar etik davranışın gücləndirilməsi, auditorların ƏL/TMM üzrə riskəsaslı nəzarət bacarıqlarının artırılması və davamlı peşəkar inkişaf tədbirlərinin genişləndirilməsi də planın əsas hədəfləri sırasındadır.
Layihə həmçinin audit sektorunda haqsız rəqabətə qarşı mübarizənin gücləndirilməsini və institusional idarəetmənin inkişafını nəzərdə tutur.
İclasda gündəlikdəki digər vacib məsələ – auditorların etik qaydalara əməl etməsinə nəzarəti təmin edən yeni monitorinq sisteminin müzakirəsi olub.
Sənəd auditorların Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsində göstərilən prinsiplərə uyğunluğunun müntəzəm qiymətləndirilməsi üçün hazırlanıb.
Sistem etik pozuntuların vaxtında aşkarlanmasını, riskəsaslı monitorinq mexanizmlərindən istifadəsini, həmçinin şikayət və bildiriş platformalarının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu yanaşmanın auditor peşəsində şəffaflığı, məsuliyyəti və etik davranış mədəniyyətini daha da gücləndirəcəyi vurğulanıb.