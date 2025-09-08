ARDNF və SOCAR-ın birgə müəssisəsi 3 illik auditor seçir

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    08 sentyabr, 2025
    "Azerbaijan Rigs" MMC 2025-2027-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.

    Sorğuda iştirak etmək istəyənlər təkliflərini sentyabrın 29-u, saat 23:00-a qədər şirkətin yeləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 152 ("Çinar Plaza") ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə sentyabrın 29-u, saat 23:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Qeyd edək ki, "Azerbaijan Rigs" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 950 milyon manatdır. Şirkətin təsisçiləri 90 % payla Dövlət Neft Fondu (ARDNF) və 10 % payla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir (SOCAR).

