ARDNF-in aktivləri 74 milyard dollara yaxındır
- 23 aprel, 2026
- 14:48
Bu il aprelin 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri 73 milyard 515,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da yanvarın 1-i ilə müqayisədə cüzi azdır.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yanvar-mart aylarında ARDNF-in büdcə gəlirləri 3 milyard 180 milyon manat, o cümlədən neft-qaz gəliri 1 milyard 803,1 milyon manat, idarəetmə gəliri isə 1 milyard 376,8 milyon manat təşkil edib. Fondun qızılın qiymətinin dəyişməsindən və valyutalar üzrə məzənnə fərqindən büdcədənkənar gəliri isə 2 milyard 117,9 milyon manat olub. Eyni zamanda, investisiya portfelinin bazar dəyərinin dəyişməsi fonunda investisiya gəlirindən 741,1 milyon manat azalma qeydə alınıb. Qurumun büdcə xərcləri isə 3 milyard 223,5 milyon manat təşkil edib.
3 ay ərzində ARDNF mənfəət neft-qazının satışından 1 milyard 802,7 milyon manat, bonus ödənişləri və tranzitdən 0,4 milyon manat gəlir əldə edib. Fonda "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağından 1 milyard 400,5 milyon manat, "Şahdəniz" yatağından isə 359,6 milyon manat vəsait daxil olub.
Hesabat dövründə ARNDF dövlət büdcəsinə 3 milyard 210 milyon manat transfert edib, "2019-2023-cü illər üçün ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşməsinə 1,2 milyon manat, "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022–2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı" nın maliyyələşməsinə 5,9 milyon manat yönəldib, idarəetməyə isə 6,4 milyon manat xərcləyib.
"Rüb ərzində qlobal maliyyə bazarları artan geosiyasi gərginliklər və davam edən qeyri-müəyyənlik fonunda bir çox aktiv sinifləri üçün çətin mühit yaradıb. Belə ki, rüb ərzində səhm və istiqraz bazarlarında təzyiq müşahidə olunsa da, qızıl investisiyaları əhəmiyyətli müsbət töhfə verib. Həmçinin, ARDNF-nin özəl səhm, daşınmaz əmlak və infrastruktur investisiyaları da rüb ərzində müsbət gəlirlilik göstərib.
Aparıcı inkişaf etmiş ölkələrin istiqraz bazarlarında gəlirlilik dərəcələri ilin ilk iki ayı ərzində azalma tendensiyası göstərib, lakin martda Yaxın Şərq regionunda baş verən gərginlik fonunda artan enerji qiymətləri və inflyasiya gözləntilərinin güclənməsi səbəbindən yüksəlib ki, bu da istiqrazların qiymətlərinə mənfi təsir edib. Bu dinamika daha çox Avropa bazarlarına təsir etsə də, ABŞ dollarında emissiya edilmiş borc öhdəlikləri portfeli nisbətən dayanıqlığını qoruyub.
Qlobal səhm bazarları rübün ilk iki ayı ərzində müsbət nəticələr göstərib, sonradan isə baş verən geosiyasi gərginliklər səbəbindən geriləyib.
Qızıl ötən illərin qiymət artımını şərtləndirən amillərin təsiri altında 2026-cı ilə də yüksək nəticələrlə başlayıb. Mart ayında qiymətlərdə geriləmə müşahidə olunsa da, qızıl rübü ümumilikdə müsbət nəticələrlə başa vurub ki, bununla da, ARDNF-nin qızıl altportfeli üzrə büdcədənkənar gəlirləri formalaşıb", - deyə ARDNF bəyan edib.