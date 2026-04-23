    Активы ГНФАР составляют около $74 млрд

    Финансы
    • 23 апреля, 2026
    • 15:18
    Активы ГНФАР составляют около $74 млрд

    Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 апреля 2026 года составили $73 млрд 515,9 млн, что незначительно меньше по сравнению с показателем на 1 января ($73 млрд 541,5 млн).

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, доходы ГНФАР в первом квартале составили 3 млрд 180 млн манатов, в том числе нефтегазовые доходы - 1 млрд 803,1 млн манатов, доходы от управления активами - 1 млрд 376,8 млн манатов.

    При этом в структуре нефтегазовых доходов поступления в фонд от продажи прибыльной нефти и газа составили 1 млрд 802,7 млн манатов, от бонусных выплат и транзита - 0,4 млн манатов. Отметим, что в отчетный период в фонд поступило 1 млрд 400,5 млн манатов от продажи прибыльных нефти и газа с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и 359,6 млн манатов - с месторождения "Шахдениз".

    Внебюджетные доходы Фонда от изменения цен на золото и курсовой разницы по валютам составили 2 млрд 117,9 млн манатов. В то же время на фоне изменения рыночной стоимости инвестиционного портфеля зафиксировано снижение инвестиционного дохода на 741,1 млн манатов.

    Расходы ГНФАР в первом квартале 2026 года составили 3 млрд 223,5 млн манатов.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Активы Нефтяного фонда Нефтегазовый сектор Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Газоконденсатное месторождение Шахдениз
    ARDNF-in aktivləri 74 milyard dollara yaxındır
    State Oil Fund of Azerbaijan assets near $74B

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей