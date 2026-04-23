Активы ГНФАР составляют около $74 млрд

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 апреля 2026 года составили $73 млрд 515,9 млн, что незначительно меньше по сравнению с показателем на 1 января ($73 млрд 541,5 млн).

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, доходы ГНФАР в первом квартале составили 3 млрд 180 млн манатов, в том числе нефтегазовые доходы - 1 млрд 803,1 млн манатов, доходы от управления активами - 1 млрд 376,8 млн манатов.

При этом в структуре нефтегазовых доходов поступления в фонд от продажи прибыльной нефти и газа составили 1 млрд 802,7 млн манатов, от бонусных выплат и транзита - 0,4 млн манатов. Отметим, что в отчетный период в фонд поступило 1 млрд 400,5 млн манатов от продажи прибыльных нефти и газа с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и 359,6 млн манатов - с месторождения "Шахдениз".

Внебюджетные доходы Фонда от изменения цен на золото и курсовой разницы по валютам составили 2 млрд 117,9 млн манатов. В то же время на фоне изменения рыночной стоимости инвестиционного портфеля зафиксировано снижение инвестиционного дохода на 741,1 млн манатов.

Расходы ГНФАР в первом квартале 2026 года составили 3 млрд 223,5 млн манатов.