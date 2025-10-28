İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    AMB: "Katastrofik risklərin modelləşdirilməsi layihəsi"nin icrası yekunlaşıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:19
    AMB: Katastrofik risklərin modelləşdirilməsi layihəsinin icrası yekunlaşıb

    Azərbaycanda "Katastrofik risklərin modelləşdirilməsi layihəsi"nin icrası yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sığorta fəaliyyətinin tənzimlənməsi departamentinin direktoru Pənah Bənnayev Bakıda keçirilən "Türk Dövlətləri InsurTech Sammiti 2025" tədbirində bildirib.

    "Bizim üçün katastrofik risklər önəmlidir. Çünki Azərbaycan seysmik baxımdan aktiv ərazidə yerləşir. Sığortaçıların qəbul etdiyi, üzərinə götürdüyü risklər modelləşdirilə bilər. Layihənin hesabına katastrofik risklər üçün vəsaitlərin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi və transfer edilməsi imkanları artırılıb. İctimaiyyətə açıqlama üzrə həyata keçirilən dəyişiklikləri də qeyd etmək olar. Artıq sığortaçılar geniş ictimaiyyətə həm özlərinin biznes əməliyyatları, korporativ idarəetmələri, maliyyə dayanıqlılıqları və vəziyyəti ilə bağlı geniş məlumatlar açıqlayacaqlar", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, AMB rəsmisi deyib ki, sığorta sektorunda İFRS standartlarının tətbiqi ilə bağlı layihə yekunlaşmaqdadır: "Burada da İFRS standartlarına cavab verən tam-vahid hesablar planı tətbiq ediləcək".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Pənah Bənnayev sığorta sektoru

    Son xəbərlər

    15:24

    Dünya Bankı: Azərbaycanda özəl investisiyaların artırılması islahatların həyata keçirilməsini tələb edir

    Biznes
    15:24
    Rəy

    Ermənistan parlamentində terror – açılması hələ də arzuolunmayan cinayət - ŞƏRH

    Analitika
    15:23

    Qazaxıstan Azərbaycanın fəlakət risklərinin sığortalanması təcrübəsini tətbiq edə bilər - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    15:20

    Türkiyə Superliqası klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    15:13
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:12
    Foto

    Xocalının Badara kəndində  mənzillərin açarları təqdim edilib

    Qarabağ
    15:11

    İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    15:07

    "Real"ın kapitanı əməliyyat edilib

    Futbol
    15:03

    Azərbaycan sığorta sektorunda "Öz müştərini tanı" modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti