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    AMB: Azərbaycanda icbari sığorta haqlarının artırılması planlaşdırılmır

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:51
    AMB: Azərbaycanda icbari sığorta haqlarının artırılması planlaşdırılmır

    Azərbaycanda icbari sığorta üzrə xidmət səviyyəsinin və sığorta ödənişlərinin adekvatlığının artırılması nəzərdə tutulsa da, sığorta haqlarının artırılması planlaşdırılmır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan istisnalar çərçivəsində müəyyən kateqoriyaların dövlət tərəfindən sığortalanması həyata keçirilir.

    "Lakin biz sığorta haqlarının artırılmasını nəzərdə tutmuruq və bununla bağlı qanunvericilikdə də tələb yoxdur. Məqsəd yalnız xidmət səviyyəsini artırmaq, sığorta ödənişləri və sığorta təminatı zamanı əmlakın dəyərinə daha yaxın məbləğdə ödəniş edilməsini təmin etməkdir. Qanunvericiliyə dəyişiklilər layihəsində müxtəlif komponentlər var və onların mərhələli şəkildə tətbiqi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, dəyişikliklərin eyni sığorta haqları çərçivəsində həyata keçirilməsi planlaşdırılır", - deyə o qeyd edib.

    V.Qurbanov bildirib ki, daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödənişlərin adekvatlığının artırılması da nəzərdə tutulur.

    "Yeni qanun layihəsinin əsas məqsədi sığorta ödənişlərinin daha keyfiyyətli həyata keçirilməsi və sığorta məbləğlərinin daha adekvat müəyyənləşdirilməsidir. Təbii ki, sığorta məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də sığorta aktlarının düzgün tərtib olunması önəmlidir. Sadəcə olaraq, layihə xidmət səviyyəsinin artırılmasını və sığorta ödənişləri zamanı əmlakın dəyərinə daha yaxın məbləğdə ödəniş edilməsini nəzərdə tutur", - deyə AMB rəsmisi vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, "İcbari sığortalar haqqında" qanun 2011-ci il dekabrın 24-də qəbul edilib və 2012-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib.

    Vüsal Qurbanov Sığorta haqqı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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