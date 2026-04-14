    "AFB Bank"ın mənfəəti 2 dəfə azalıb

    14 aprel, 2026
    17:44
    AFB Bankın mənfəəti 2 dəfə azalıb

    "AFB Bank" ASC bu ilin I rübünü 1,128 milyon manat mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azdır.

    Yanvar-mart aylarında "AFB Bank"ın gəlirləri 13,414 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 71,2 % çox), xərcləri 13,088 milyon manat (94 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmalar üzrə qənaəti isə 802 min manat (35 % az) təşkil edib. Bank mənfəət vergisi ödəməyib.

    Bu il aprelin 1-nə "AFB Bank"ın aktivləri 482,008 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 60,9 % çoxdur. Bunun 315,121 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 80,6 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "AFB Bank"ın öhdəlikləri 83,1 % artaraq 402,939 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 2,1 dəfə artaraq 274,3 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 0,6 % azalaraq 79,069 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "AFB Bank" 2008-ci ildə "Azfinansbank" adı ilə fəaliyyətə başlayıb, 2009-cu ildə rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 70,393 milyon manat təşkil edir. Bankın səhmlərinin 99,64 %-i Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("Azsığorta" ASC-nin 100 %-lik səhmdarı, "Bank of Baku" ASC-nin 31,11 %-lik səhmdarı), 0,18 %-i Cəmil Tahir oğlu Muradova, 0,18 %-i isə Əkbər Həsən oğlu Abdullayevə məxsusdur.

    AFB Bank ASC Maliyyə hesabatı Azfinansbank Azsığorta ASC Bank of Baku ASC Gilan Holdinq MMC

    Son xəbərlər

    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti