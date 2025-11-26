İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    ADB: Azərbaycanda ətraf mühitə bağlı emissiya layihələrini məbləğdən asılı olmayaraq dəstəkləməyə hazırıq

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:59
    ADB: Azərbaycanda ətraf mühitə bağlı emissiya layihələrini məbləğdən asılı olmayaraq dəstəkləməyə hazırıq

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ətraf mühitlə bağlı Azərbaycanın kapital bazarında istənilən emissiya prospektini, məbləğindən asılı olmayaraq, investor və məsləhətçi qismində dəstəkləməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADB-nin İnvestisiya üzrə baş inzibatçısı Sənan Şabanov Bakıda keçirilən XX Beynəlxalq Xəzər İnvestisiya Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər istənilən dövlət qurumu, dövlətə məxsus və ya dövlətin payı olan şirkət, eləcə də özəl sektor nümayəndələri ətraf mühit və qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələləri ADB ilə müzakirə etməyə hazırdırsa, Bank onların emissiya təşəbbüslərini dəstəkləyə bilər.

    "Makroiqtisadi vəziyyətə nəzər salsaq, ötən il ilkin qiymətli kağızlar bazarında 60 %-dən çox, təkrar bazarda isə 50 %-dən çox artım qeydə alınıb. Lakin görüləsi işlər hələ çoxdur. Çünki bazarın kapitallaşmasının ümumi daxili məhsula nisbəti Azərbaycanda hələ də tək rəqəmli göstəricidir. Halbuki regionun digər ölkələrində bu rəqəm 22 %, 28 %, 30 % səviyyəsindədir", - deyə o vurğulayıb.

    S. Şabanov əlavə edib ki, bununla belə, inkişaf üçün böyük potensial mövcuddur: "Ən azı requlyator, yerli investisiya şirkətləri, dövlətə məxsus qurumlar və iri şirkətlər bazarda emitent kimi çıxış etməyə hazırdır. Bu isə çox ümidverici bir göstəricidir".

    ADB kapital bazarı Azərbaycan Sənan Şabanov
    АБР готов поддержать экологические проекты в Азербайджане независимо от стоимости
    ADB ready to support Azerbaijan's environmental bond issuances

    Son xəbərlər

    12:50

    "Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    Futbol
    12:49

    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti