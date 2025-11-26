Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    АБР готов поддержать экологические проекты в Азербайджане независимо от стоимости

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 12:23
    Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать в качестве инвестора и консультанта любой проспект эмиссии на рынке капитала Азербайджана, связанный с окружающей средой независимости от стоимости проекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный администратор по инвестициям АБР Сянан Шабанов на XX Международном Каспийском инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, если любая госструктура Азербайджана, компания с государственным участием или представители частного сектора готовы обсудить вопросы окружающей среды и изменения климата с АБР, то банк может поддержать их инициативы посредством эмиссии.

    "На первичном рынке ценных бумаг в прошлом году рост составил более 60%, на вторичном - более 50%. Однако отношение капитализации рынка к ВВП Азербайджана по-прежнему оценивается однозначным показателем, тогда как в других странах региона этот показатель достигает 22–30%", - отметил он.

    С. Шабанов добавил, что потенциал для развития значителен: "Регулятор, местные инвестиционные компании, государственные учреждения и крупные компании готовы выступать на рынке в качестве эмитентов, что является очень обнадеживающим сигналом".

    ADB: Azərbaycanda ətraf mühitə bağlı emissiya layihələrini məbləğdən asılı olmayaraq dəstəkləməyə hazırıq
    ADB ready to support Azerbaijan's environmental bond issuances

    Лента новостей