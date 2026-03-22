    Yüksək Liqada qadınların pley-off, kişilərin son tur proqramı müəyyənləşib

    Qadın voleybolçular üzrə Yüksək Liqada pley-off mərhələsinin, kişilərin mübarizəsində isə son turlarının oyun proqramı müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında pley-off mərhələsinə martın 27-də start veriləcək.

    1/4 və yarımfinal qarşılaşmaları ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarət olacaq. İki görüşün nəticəsinə əsasən tərəflərin qələbə sayı bərabər olarsa, qalib "qızıl set" vasitəsilə müəyyənləşəcək. Bürünc və qızıl medal uğrunda oyunlar isə bir matçdan ibarət olacaq.

    Kişi voleybolçuların yarışında isə XIX və XX turun (son tur) qarşılaşmaları martın 26-da və 30-da keçiriləcək. 20 turun yekununa əsasən ilk dörd yeri tutacaq komandalar yarımfinal mərhələsinə yüksələcəklər.

    Yarımfinallar da ev və səfər prinsipi ilə keçiriləcək, bərabərlik olacağı halda "qızıl set" oynanılacaq. Medal oyunları isə bir görüşdən ibarət olacaq.

    Qadınlar

    Pley-off mərhələsi

    27 mart

    1/4 final, ilk oyunlar

    15:00. "Murov Az Terminal" – "Turan"

    17:00. "Azərreyl" – "DH Volley"

    (Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi)

    28 mart

    1/4 final, ilk oyunlar

    15:00. "Abşeron" – "Milli Aviasiya Akademiyası"

    17:00. UNEC – "Gəncə"

    (Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi)

    2 aprel

    1/4 final, cavab oyunları

    16:00. "Turan" – "Murov Az Terminal"

    (Tovuz Olimpiya İdmam Kompleksi)

    18:00. "DH Volley" – "Azərreyl"

    (Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi)

    3 aprel

    1/4 final, cavab oyunları

    16:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" – "Abşeron"

    18:00. "Gəncə" – UNEC

    (Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzi)

    Kişilər

    Müntəzəm mövsümün son turları

    26 mart

    XIX tur

    15:00. "Gənclər" – "Murov Az Terminal"

    (Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi)

    16:00. "Azərreyl" – "Ordu"

    18:00. "Xilasedici" – "Neftçi"

    (Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı)

    30 mart

    XX tur (son tur)

    14:00. "Ordu" – "Gənclər"

    16:00. "Neftçi" – "Azərreyl"

    18:00. "Murov Az Terminal" – "Xilasedici"

    (Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı)

    Qeyd edək ki, qadınlarda pley-off mərhələsi, kişilərdə isə müntəzəm mövsümün son turları çempionatın həlledici mərhələsinə aydınlıq gətirəcək.

    Son xəbərlər

    13:16

    "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi və formatı dəyişib

    Futbol
    13:12

    AYNA bayram günlərində "Bakı KOB evi"ndə xidməti davam etdirir

    Digər
    13:09

    Yüksək Liqada qadınların pley-off, kişilərin son tur proqramı müəyyənləşib

    Komanda
    13:08
    Video

    Sumqayıtda tonqalda baş verən partlayış zamanı xəsarət alanların son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-4

    Hadisə
    12:48
    Foto

    Azərbaycan tennisin inkişafına görə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Fərdi
    12:38

    KİV: ABŞ-nin müttəfiqləri İrandakı əməliyyatı dəstəkləməyə hazır deyillər

    Digər ölkələr
    12:14

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:57

    İsmayıl Bəqai: İranın hər yerində çox sayda insan öldürülüb

    Region
    11:33

    İran və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti