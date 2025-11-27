İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    "Xilasedici"nin Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsindəki oyunlarının tarixi bəlli olub

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:39
    Xilasedicinin Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsindəki oyunlarının tarixi bəlli olub

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandasının Çelenc Kubokunun 1/16 final mərhələsində Belçika təmsilçisi "Lindemans"a qarşı keçirəcəyi oyunların tarixi bəlli olub.

    "Report" Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, komanda ilk oyununa dekabrın 9-da Bakıda çıxacaq.

    Görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 18:00-da start götürəcək. Komandalar arasında cavab oyunu isə 2026-cı il yanvarın 7-də Belçikada təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçisi 1/32 finalda Rumıniyanın "Styaua" komandasını mübarizədən kənarlaşdırıb.

