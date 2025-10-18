Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında II turun proqramı açıqlanıb
- 18 oktyabr, 2025
- 14:17
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında II turun proqramı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yüksək Liqa
Qadınlar
II tur
20 oktyabr
16:00. "Azərreyl" – "DH Volley"
AVF-nin idman zalı.
21 oktyabr
16:00. "Murov Az Terminal" – "Gəncə"
"Murov Az Terminal" klubunun idman zalı.
23 oktyabr
17:00. "Turan" – "Gənclər"
AVF-nin idman zalı.
Kişilər
21 oktyabr
16:00. "Ordu" – "Xilasedici"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı.
24 oktyabr
16:00. "Neftçi" – "Murov Az Terminal"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı.
Qeyd edək ki, qadınlarda "Abşeron" – UNEC, kişilərdə isə "Azərreyl" – "Gənclər" qarşılaşmaları AVF-yə ünvanlanmış müvafiq müraciətlərə əsasən təxirə salınıb. Bu oyunların keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.