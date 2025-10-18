İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Komanda
    • 18 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında II turun proqramı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yüksək Liqa

    Qadınlar

    II tur

    20 oktyabr

    16:00. "Azərreyl" – "DH Volley"

    AVF-nin idman zalı.

    21 oktyabr

    16:00. "Murov Az Terminal" – "Gəncə"

    "Murov Az Terminal" klubunun idman zalı.

    23 oktyabr

    17:00. "Turan" – "Gənclər"

    AVF-nin idman zalı.

    Kişilər

    21 oktyabr

    16:00. "Ordu" – "Xilasedici"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı.

    24 oktyabr

    16:00. "Neftçi" – "Murov Az Terminal"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı.

    Qeyd edək ki, qadınlarda "Abşeron" – UNEC, kişilərdə isə "Azərreyl" – "Gənclər" qarşılaşmaları AVF-yə ünvanlanmış müvafiq müraciətlərə əsasən təxirə salınıb. Bu oyunların keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Azərreyl" klubu

