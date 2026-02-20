İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    • 20 fevral, 2026
    • 19:27
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Voleybol üzrə qadınlar arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Turan" Tovuzda UNEC kollektivini 3:0 (25:10, 25:18, 25:14) hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca isə "Murov Az Terminal" "Milli Aviasiya Akademiyası" komandasını 3:2 (22:25, 22:25, 26:24, 25:20, 15:10) hesabı ilə məğlub edib.

    Qeyd edək ki, turun dünən baş tutan görüşlərində "DH Volley" "Gənclər"ə 3:0, "Abşeron" isə "Azərreyl"ə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    Voleybol Yüksək Liqa Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    19:45
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardım partiyası göndərib

    Xarici siyasət
    19:44

    Kurban Berdıyev: "Əvəzetmələrdən sonra bir qədər təşəbbüsü əldən verdik"

    Futbol
    19:42
    Foto

    TDT ölkələrinin ticarət sahəsində əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Daxili siyasət
    19:33

    Katsuya Vatanabe: Yaponiya Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişi alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    "Balaca pianoçu" dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət
    19:28

    Vaşinqton təxribatı: Azərbaycana düşmən qüvvələrin xəstəliyi niyə residiv verib? - ŞƏRH

    Analitika
    19:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulub

    Komanda
    19:25

    Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərləri seçiləcək

    Milli Məclis
    19:22

    Vatanabe: Yaponiya ilə Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərin açılması turizm üçün faydalı olar

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti