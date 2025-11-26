Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti turların proqramı bəlli olub
- 26 noyabr, 2025
- 15:00
Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti turların proqramı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirlib.
Qadınların yarışında IV və VI turların bir oyununun da proqramı müəyyənləşib.
Yüksək Liqa (qadınlar)
IV tur
5 dekabr
16:00. "Gənclər" - "Gəncə"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
V tur
3 dekabr
18:00. "DH Volley" - "Gənclər"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
4 dekabr
17:00. UNEC - "Turan"
UNEC-in idman zalı
17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Murov Az Terminal"
Milli Aviasiya Akademiyasının idman zalı
5 dekabr
18:00. "Abşeron" - "Azərreyl"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
VI tur
29 noyabr
17:00. "Gəncə" - "DH Volley"
Gəncə İdman Sarayı
Yüksək Liqa (kişilər)
V tur
3 dekabr
16:00. "Azərreyl" - "Neftçi"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
17:00. "Xilasedici" - "Murov Az Terminal"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
17:00. "Gənclər" - "ORDU"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi