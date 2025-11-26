İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti turların proqramı bəlli olub

    Komanda
    • 26 noyabr, 2025
    • 15:00
    Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti turların proqramı bəlli olub

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti turların proqramı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirlib.

    Qadınların yarışında IV və VI turların bir oyununun da proqramı müəyyənləşib.

    Yüksək Liqa (qadınlar)

    IV tur

    5 dekabr

    16:00. "Gənclər" - "Gəncə"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    V tur

    3 dekabr

    18:00. "DH Volley" - "Gənclər"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    4 dekabr

    17:00. UNEC - "Turan"

    UNEC-in idman zalı

    17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - "Murov Az Terminal"

    Milli Aviasiya Akademiyasının idman zalı

    5 dekabr

    18:00. "Abşeron" - "Azərreyl"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    VI tur

    29 noyabr

    17:00. "Gəncə" - "DH Volley"

    Gəncə İdman Sarayı

    Yüksək Liqa (kişilər)

    V tur

    3 dekabr

    16:00. "Azərreyl" - "Neftçi"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    17:00. "Xilasedici" - "Murov Az Terminal"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    17:00. "Gənclər" - "ORDU"

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası Azərbaycan Voleybol Federasiyası turun proqramı

