    Komanda
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:35
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına qələbə ilə start verib.

    "Report"un məlumatına görə, Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu yığma İran ilə üz-üzə gəlib.

    Şahzadə Feysəl ibn Fərhad Olimpiya Kompleksində gerçəkləşən qarşılaşma Azərbaycan komandasının qələbəsi ilə bitib - 3:0 (25:11, 25:16, 26:24).

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi noyabrın 6-da Tacikistan kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycanın voleybol millisi İslamiada Faiq Qarayev

