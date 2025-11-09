İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 6 növdə mübarizə aparacaqlar

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 09:35
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 6 növdə mübarizə aparacaqlar

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bu gün Azərbaycan təmsilçiləri 6 idman növündə mübarizə aparacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, ağırlıqqaldırma yarışında İsa Rüstəmov (71 kq) çıxış edəcək.

    Cüdoçuların mübarizəsində Aytac Qardaşxanlı, Südabə Ağayeva (hər ikisi 70 kq), Günel Həsənli (78 kq), Elcan Hacıyev (90 kq), Zelim Kotsoyev (100 kq) və Uşangi Kokauri (+100 kq) medal qazanmağa çalışacaqlar.

    Üzgüçülük yarışlarında Səid Həmidov, Yeqor Maynitskiy, Rəşad Alquliyev, Fatimə Alkərəmova, Anastasiya Boborikina, bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər.

    Kişi və qadınlardan ibarət yığmalarımız, həmçinin 4x100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan boksçularından Səidcəmşid Cəfərov (80 kq), Aynur Mikayılova (57 kq) Fatimə Mehdiyeva (65 kq) və Məhəmmədəli Qasımzadə yarımfinal görüşünə çıxacaqlar.

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi qrup mərhələsində növbəti oyunu ev sahibi Türkiyə yığmasına qarşı keçirəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

    Azərbaycanın stolüstü tennis yığması da Pakistan kollektivi ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanı VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 20 idman növündə 179 idmançı təmsil edir. Ümumilikdə isə 57 ölkə 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparır. Oyunların bağlanış mərasimi noyabrın 21-də keçiriləcək.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan idmançı
    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в шести видах спорта

    Son xəbərlər

    10:06

    İsrail səfirliyi: Azərbaycan bayrağı daima qürur, güc və birlik rəmzi kimi dalğalansın

    Xarici siyasət
    10:04

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:56

    "Zəfər turu"nda bu gün Azərbaycan derbisi keçiriləcək

    Futbol
    09:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün 6 növdə mübarizə aparacaqlar

    Komanda
    09:33
    Video

    Prezident İlham Əliyev hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:23

    Mikayıl Cabbarov: Üçrəngli bayrağımız qürur mənbəyimizdir

    Daxili siyasət
    09:02

    Mehriban Əliyeva: Qoy, sonsuz qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız Vətənimizin səmasında əbədi dalğalansın

    Daxili siyasət
    09:00

    İlham Əliyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    08:55

    Tailandda turist avtobusu aşıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti