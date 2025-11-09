VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены сегодня выступят в шести видах спорта

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сегодня азербайджанские спортсмены примут участие в соревнованиях по шести видам спорта в рамках VI Игр исламской солидарности.

Как передает Report, в состязаниях по тяжелой атлетике выступит Иса Рустамов (71 кг).

В борьбе дзюдо за медали поборются Айтадж Гардешханлы, Судаба Агаева (обе - 70 кг), Гюнель Гасанлы (78 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

В соревнованиях по плаванию свое мастерство продемонстрируют Саид Гамидов, Егор Майницкий, Рашад Алгулиев, Фатима Алкеремова и Анастасия Боборикина.

Мужская и женская сборные Азербайджана, а также смешанная команда примут участие в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Из числа азербайджанских боксеров Саидджамшид Джафаров (80 кг), Айнур Микаилова (57 кг), Фатима Мехтиева (65 кг) и Мехмедали Гасымзаде выйдут в полуфинальные поединки.

Женская сборная Азербайджана по волейболу проведет очередной матч группового этапа против команды Турции. Встреча начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Азербайджанская сборная по настольному теннису также встретится с командой Пакистана.

Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего 57 стран борются за медали в 23 дисциплинах. Церемония закрытия состоится 21 ноября.