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    Uğur Özdemir "Sumqayıt" basketbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    • 21 sentyabr, 2026
    • 16:25
    Uğur Özdemir Sumqayıt basketbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub

    Türkiyəli Uğur Özdemir "Sumqayıt" basketbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Onunla "1+1" illik müqavilə imzalanıb.

    Uğur Özdemir buna qədər 2022-2024-cü illərdə Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Xırdalan" komandasının (hazırda "LANDAU Lions") baş məşqçisi olub.

    Uğur Özdemir Sumqayıt BK Landau Lions BK

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