Uğur Özdemir "Sumqayıt" basketbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub
Komanda
- 21 sentyabr, 2026
- 16:25
Türkiyəli Uğur Özdemir "Sumqayıt" basketbol komandasının baş məşqçisi təyin olunub.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Onunla "1+1" illik müqavilə imzalanıb.
Uğur Özdemir buna qədər 2022-2024-cü illərdə Azərbaycan Basketbol Liqasında çıxış edən "Xırdalan" komandasının (hazırda "LANDAU Lions") baş məşqçisi olub.
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