Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb
Komanda
- 14 sentyabr, 2025
- 23:57
Türkiyənin kişilərdən ibarət basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, qardaş ölkə təmsilçisi finalda Almaniyaya uduzub.
Riqada baş tutan görüş almanların 88:83 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Üçüncü yer uğrunda matçda Yunanıstan millisi Finlandiyanı məğlub edib - 92:89.
