    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    • 14 sentyabr, 2025
    • 23:57
    Türkiyənin kişilərdən ibarət basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qardaş ölkə təmsilçisi finalda Almaniyaya uduzub.

    Riqada baş tutan görüş almanların 88:83 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Üçüncü yer uğrunda matçda Yunanıstan millisi Finlandiyanı məğlub edib  - 92:89.

    Türkiyə basketbol Avropa çempionatı medal

