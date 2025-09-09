"Sumqayıt" daha bir basketbolçusu ilə müqavilə müddətini yeniləyib
Komanda
- 09 sentyabr, 2025
- 10:57
"Sumqayıt" daha bir basketbolçusu ilə müqavilə müddətini yeniləyib.
Bu barədə "Report"a Sumqayıt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Kamran İmanov yeni mövsümdə də "Sumqayıt"ın formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, K.İmanov ötən iki mövsümdə də "Sumqayıt"ın heyətində çıxış edib. O həmçinin "Neftçi" və "Sərhədçi" komandalarının şərəfini qoruyub.
