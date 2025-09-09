İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    "Sumqayıt" daha bir basketbolçusu ilə müqavilə müddətini yeniləyib

    Komanda
    • 09 sentyabr, 2025
    • 10:57
    Sumqayıt daha bir basketbolçusu ilə müqavilə müddətini yeniləyib

    "Sumqayıt" daha bir basketbolçusu ilə müqavilə müddətini yeniləyib.

    Bu barədə "Report"a Sumqayıt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Kamran İmanov yeni mövsümdə də "Sumqayıt"ın formasını geyinəcək. 

    Qeyd edək ki, K.İmanov ötən iki mövsümdə də "Sumqayıt"ın heyətində çıxış edib.  O həmçinin "Neftçi" və "Sərhədçi" komandalarının şərəfini qoruyub.

