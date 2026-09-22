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    "Sumqayıt" basketbol klubu Kamran İmanovla müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:49
    Sumqayıt basketbol klubu Kamran İmanovla müqavilənin müddətini uzadıb

    "Sumqayıt" basketbol klubu Kamran İmanovla yeni müqavilə bağlayıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Ötən mövsüm də komandanın şərəfini qorumuş basketbolçu ilə daha 1 illik anlaşma əldə olunub.

    Qeyd edək ki, K.İmanov klub yarandığı ildən müəyyən fasilələrlə hər üç mövsümdə "Sumqayıt"ın formasını geyinib.

    Kamran İmanov Sumqayıt BK

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