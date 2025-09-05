"Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib
Komanda
- 05 sentyabr, 2025
- 11:13
Yeni mövsümə hazırlaşan "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu Si Cey Consu transfer edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 198 sm boya malik 27 yaşlı oyunçu həm hücumameyilli müdafiəçi, həm də forvard mövqeyində oynayır.
Karyerasına Alabama ştatının "Birmingem" komandasında başlayan Cons buna qədər Niderland və Kipr çempionatlarında da oynayıb. O, son olaraq Panamanın "Dragones de Don Bosco" klubunda çıxış edib.
Si Cey Panama çempionatında hər oyuna orta hesabla 19 xal və 6,3 ribaundla yadda qalıb. O, hətta Panamada "ilin legioneri" mükafatını da qazanıb.
Son xəbərlər
12:40
Sabah yağış yağacaq, şimşək çağacaq - PROQNOZEkologiya
12:38
Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulubDigər ölkələr
12:34
Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıbFutbol
12:34
Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıbMaliyyə
12:28
Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşibFutbol
12:27
Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİSağlamlıq
12:18
Foto
"İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:17
Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıbHadisə
12:17