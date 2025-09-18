"Sərhədçi" yeni basketbolçu transfer edib
Komanda
- 18 sentyabr, 2025
- 14:26
"Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt klubu nigeriya əsilli Abiodun Abedo ilə anlaşıb.
198 sm boya malik oyunçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
24 yaşlı Abiodun Abedo son olaraq İngiltərədə "Montana Vestern" klubunda çıxış edib.
