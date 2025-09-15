"Sərhədçi" heyətini legioner basketbolçu ilə gücləndirib
- 15 sentyabr, 2025
- 11:46
"Sərhədçi" heyətini legioner basketbolçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Paytaxt təmsilçisi ABŞ-dən olan oyunçu Xari Brodveylə anlaşıb. Onunla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, X.Brodveyin son klubu NCAA ikinci divizionunda mübarizə aparan "Minot State University" klubu olub.
