"Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb
Komanda
- 22 sentyabr, 2025
- 10:50
"Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Paytaxt təmsilçisi ABŞ-dən olan Kameron Uilbonla anlaşıb. Onunla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 1,96 m boya malik Kameron Uilbonun son klubu "CSU Bakersfild" olub.
