    "Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb

    Komanda
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:50
    "Sərhədçi" heyətinə yeni basketbolçu qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Paytaxt təmsilçisi ABŞ-dən olan Kameron Uilbonla anlaşıb. Onunla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 1,96 m boya malik Kameron Uilbonun son klubu "CSU Bakersfild" olub.

