İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Sergey Rebrov: "Azərbaycan millisi ilə oyunun ilk dəqiqələrində gücümüzü göstərəcəyik"

    Komanda
    • 12 oktyabr, 2025
    • 20:19
    Sergey Rebrov: Azərbaycan millisi ilə oyunun ilk dəqiqələrində gücümüzü göstərəcəyik

    Ukrayna millisi Azərbaycan yığması ilə oyunun ilk dəqiqələrində gücünü göstərməyə çalışacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yığmanın baş məşqçisi Sergey Rebrov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində baş tutacaq matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Ümid edirəm ki, sabah ilk dəqiqədən gücümüzü nümayiş etdirəcəyik. Bu xallar bizə rəqibdən daha çox lazımdır".

    O, Bakıda rəqiblə heç-heçə etdikləri (1:1) görüşə də toxunub:

    "Bu, tamam fərqli qarşılaşma idi. Meydan bizə ciddi şəkildə mane oldu. Bundan əlavə, bir çox futbolçu üçün millidə ilk matç idi. Ola bilər ki, buna görə həyəcan da oldu. Amma indi vəziyyət fərqlidir. Əminəm ki, futbolçular daha inamlı çıxış edəcəklər".

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Polşanın Krakov şəhərində keçiriləcək Ukrayna-Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də start götürəcək.

    Ukrayna Azərbaycan yığması Sergey Rebrov

    Son xəbərlər

    20:19

    Sergey Rebrov: "Azərbaycan millisi ilə oyunun ilk dəqiqələrində gücümüzü göstərəcəyik"

    Komanda
    20:09

    İsrail 2023-cü ildən Qəzzadakı əsgər itkilərinin sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:55

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 48 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    19:55
    Foto

    MOİK təmsilçisi Banqkokda keçirilən "ONE FC" turnirində növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    19:35

    Zelenski iki gündə Trampla iki dəfə telefonla danışıb

    Digər ölkələr
    19:31

    Paşinyan Misirdə keçiriləcək Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edəcək

    Region
    19:24

    ABŞ-də barda atışma olub, dörd nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:09

    Ermənistanın müdafiə naziri ABŞ-yə işgüzar səfər edib

    Region
    18:53

    İsrail nümayəndələri Misirdə keçiriləcək Yaxın Şərq Sülh Sammitinə qatılmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti