İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"

    Şəhriyar Əsgərov: Naxçıvana basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq

    "Quba" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turunda "Naxçıvan"a səhvlər nəticəsində uduzub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Quba"nın baş məşqçisi Şəhriyar Əsgərov 96:103 hesablı məğlubiyyətdən sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    "Bilirdik ki, "Naxçıvan"a qarşı oyun çətin olacaq. Çünki rəqib güclüdür, balanslaşdırılmış heyətə malikdir. Onları təbrik edirəm. Pley-off mərhələsinə 2-ci pillədən qatılacaqlar. Yəqin ki, "səkkizliy"ə qalacaqlar. Bizim də məqsədimiz qalib gələrək, pley-off mərhələsində yenidən onlarla oynamaq idi. Bu matçı basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq. Texniki səhvləri nəzərdə tuturam. Foul etməyə gecikdilər. Rəqib də 3 xallıq atış etdi. Biz isə texniki foul zamanı lazım olan xalı qazana bilmədik. Matç overtayma getdi. Orada isə oyunçuları dəyişə bilmədik. Üç basketbolçumuz 40 dəqiqə meydanda oldu. Bu, böyük faktordur. Kris Klark 5 foulla meydanı vaxtından əvvəl tərk etdi ki, bu da təsir etdi. Bütün bunları göz önünə gətirəndə, demək olar ki, bu gün bizim günümüz deyildi. Kris Kuns texniki fouldan sonra cərimə atışını dəqiq yerinə yetirsəydi, yəqin ki, oyunu udacaqdıq. Yorğunluq da sözünü dedi", - mütəxəssis vurğulayıb.

    O, yetirmələrinə təşəkkür edib:

    "Basketbolçularım əllərindən gələni etdilər. Rəqibimiz güclü idi. Pley-in mərhələsində yolumuza davam edirik. Yəqin ki, rəqibimiz A qrupundan "Şəki" komandası olacaq. Onlara qarşı da bu cür mübarizə aparıb qalib gəlməyə çalışacağıq ki, "səkkizliy"ə qalaq. Basketbolçularıma təşəkkür edirəm".

    Azərbaycan Basketbol Liqası Şəhriyar Əsgərov Quba BK Naxçıvan BK Kris Klark

    Son xəbərlər

    18:09
    Foto
    Video

    Su basmış ərazilərdən 20-si azyaşlı olmaqla 84 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    18:05

    FAO Azərbaycana balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üzrə beşillik plan hazırlamağı təklif edib

    ASK
    17:58

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    17:56

    Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"

    Komanda
    17:52

    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub

    Region
    17:42

    Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:42

    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıb

    Sənaye
    17:40

    Omanın Salalah limanı PUA hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:37

    Mirzoyan və Əraqçi Yaxın Şərqdə gərginliyin nizamlanmasının yollarını müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti