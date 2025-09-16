İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    • 16 sentyabr, 2025
    • 21:19
    Sabah sonuncu yoxlama oyununda Litva klubuna uduzub

    Litvada təlim-məşq toplanışında olan "Sabah" yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində son yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, ev sahibi ölkənin "Ritas" kollektivi ilə qarşılaşan paytaxt təmsilçisi 93:105 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, "Sabah" Azərbaycanı ilk dəfə FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə təmsil edəcək. "Bayquşlar" Litvada keçirdikləri yoxlama oyunlarında ev sahiblərinin "Yuventus" (90:83), "Qarqjday" (96:92) və "Nevejis" (108:82) klublarını məğlub edib, "Neptunas" (88:98) və "Jalgiris" kollektivlərinə (58:75) uduzub.

