    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqasında sonuncu oyununa çıxır

    • 12 aprel, 2026
    • 11:00
    Sabahın U-18 komandası Çempionlar Liqasında sonuncu oyununa çıxır

    "Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası Çempionlar Liqasında sonuncu oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi 7-8-ci yerlər uğrunda Türkiyənin "Tofaş" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da start götürəcək.

    U-18 daha əvvəl 5-8-ci yerlər uğrunda görüşdə Serbiyanın "Borats" klubuna uduzub - 60:67.

    Qrup mərhələsində Almaniyanın "Porşe BBA Lyudviqsburq" kollektivinə qalib gələn (72:61) "Sabah" ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "İqokea"ya (58:88) məğlub olub.

    Sabah BK Sabahın U-18 komandası Çempionlar Liqası Porşe BBA Lyudviqsburq BK İqokea BK Tofaş BK

