"Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında ikinci qələbəsini qazanıb
Komanda
- 02 may, 2026
- 16:01
"Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında ikinci qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu komanda "Abşeron Lions"u məğlub edib.
Qarşılaşma 112:84 hesabı ilə bitib.
Xatırladaq ki, ilk görüşdə də "Sabah" rəqibini üstələyib - 98:93. Final seriyasında üç qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.
