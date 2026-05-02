    Sabah Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında ikinci qələbəsini qazanıb

    "Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının final seriyasında ikinci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu komanda "Abşeron Lions"u məğlub edib.

    Qarşılaşma 112:84 hesabı ilə bitib.

    Xatırladaq ki, ilk görüşdə də "Sabah" rəqibini üstələyib - 98:93. Final seriyasında üç qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Abşeron Lions BK Rimas Kurtinaytis

