Rusiyanın hokkey klubları rekord məbləğdə pul qazanacaqlar
Komanda
- 11 sentyabr, 2025
- 12:53
Rusiyanın Kontinental Hokkey Liqası (KHL) klubları ötən mövsümün nəticələrinə görə rekord məbləğ - təxminən 2 milyard rubl qazanacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
2023/2024 mövsümünün nəticələrinə görə klublar 1 milyard 175 milyon rubl əldə ediblər. Ödənişlərin formalaşdırılması bazasını TV və mərc hüquqlarının satışından əldə edilən gəlirlər, qumar oyunlarından ödənişlər və liqa tərəfindən ayrılmış vəsaitlər təşkil edir.
Vəsaitlərin 30 faizi idman nailiyyətlərinə görə klublar arasında proporsional şəkildə bölüşdürülür. Qalan 70 faiz isə digər göstəricilər üzrə klublara paylanılır.
Qeyd edək ki, gəlirlərin klublar arasında bölüşdürülməsi təcrübəsi KHL tərəfindən 2014/2015 mövsümündə başlanıb.
Son xəbərlər
13:47
Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirikRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto