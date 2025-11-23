Rusiya klubunun üzvü 24 yaşında vəfat edib
Komanda
- 23 noyabr, 2025
- 17:49
Rusiyanın "Amur" klubunun hokkeyçisi Daniil Şmatkov 24 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
İdmançı yük maşınını idarə edərkən yol qəzasına düşüb.
Qeyd edək ki, D.Şmatkov "Amur"un yetirməsi olub. Bu klubun aşağı yaş qruplarından ibarət komandalarının hər birində çıxış edib. O, əsas komandada ümumilikdə ölkə çempionatında 107 matç keçirib.
