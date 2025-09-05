İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    05 sentyabr, 2025
    • 15:13
    Quba yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi Mayk Raytla anlaşıb.

    1998-ci il mayın 25-də ABŞ-nin Cənubi Karolina ştatının Summerville şəhərində dünyaya gələn Vayt artıq ölkəmizə dəvət edilib və onunla müqavilə imzalanıb.

    "Quba"nın yeni legionerinin ilk olaraq ABŞ-nin "University of illinois Springfield" komandasında oynayıb.

    Hücumameyilli müdafiəçi Azərbaycana gələnə qədər "Vlajniya" (Albaniya) və GAU (Gürcüstan) klublarında çıxış edib.

