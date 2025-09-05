"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb
Komanda
- 05 sentyabr, 2025
- 15:13
"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi Mayk Raytla anlaşıb.
1998-ci il mayın 25-də ABŞ-nin Cənubi Karolina ştatının Summerville şəhərində dünyaya gələn Vayt artıq ölkəmizə dəvət edilib və onunla müqavilə imzalanıb.
"Quba"nın yeni legionerinin ilk olaraq ABŞ-nin "University of illinois Springfield" komandasında oynayıb.
Hücumameyilli müdafiəçi Azərbaycana gələnə qədər "Vlajniya" (Albaniya) və GAU (Gürcüstan) klublarında çıxış edib.
