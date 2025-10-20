Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın II turuna start verilib
Komanda
- 20 oktyabr, 2025
- 18:26
Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın II turuna start verilib.
"Report" xəbər verir ki, "Azərreyl" və "DH Volley" komandalarının qarşılaşmasında ikincilər 3:2 hesablı qələbə qazanıblar.
Matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları oktyabrın 21-də və 23-də keçiriləcək.
