    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın II turuna start verilib

    • 20 oktyabr, 2025
    • 18:26
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın II turuna start verilib

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın II turuna start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərreyl" və "DH Volley" komandalarının qarşılaşmasında ikincilər 3:2 hesablı qələbə qazanıblar.

    Matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun digər oyunları oktyabrın 21-də və 23-də keçiriləcək.

