Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək
Energetika
- 05 may, 2026
- 13:21
Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Salyan Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Hacıqabul rayonunun Padar kəndinin və Ağsu rayonunun Padarqışlaq kəndinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Son xəbərlər
20:57
"Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olubKomanda
20:57
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıbDigər ölkələr
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video