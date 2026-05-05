    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    • 05 may, 2026
    • 13:03
    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib

    Stolüstü tennis üzrə ölkə birinciliyinə start verilib.

    Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, "Şüa İdman Kompleksi"ndə keçirilən yarışda U-19 və U-15 yaş qrupları üzrə idmançılar bacarıqlarını göstərirlər.

    4 gün davam edəcək birincilikdə Bakı ilə yanaşı, müxtəlif şəhər və rayonlardan 120-dən artıq stolüstü tennisçi qələbə uğrunda mübarizə aparır.

    Qaliblər komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növlərində müəyyənləşəcək. Ölkə birinciliyində fəxri kürsüyə qalxan idmançılara Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və medalları, həmçinin Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının hədiyyələri təqdim olunacaq.

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan birinciliyi Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası Şüa İdman Kompleksi Gənclər və İdman Nazirliyi

