Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turunda daha bir oyun keçirilib
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 17:50
Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turunda növbəti oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, UNEC və "Milli Aviasiya Akademiyası" komandalarının qarşılaşmasında birincilər 3:2 hesablı qələbə qazanıblar.
Matç UNEC-in idman zalında baş tutub.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Gəncə"yə 3:2 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
