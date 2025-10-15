Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turunda daha bir oyun keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turunda növbəti oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, UNEC və "Milli Aviasiya Akademiyası" komandalarının qarşılaşmasında birincilər 3:2 hesablı qələbə qazanıblar.

    Matç UNEC-in idman zalında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Gəncə"yə 3:2 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

    Voleybol Yüksək Liqa UNEC "Milli aviasiya akademiyası"

