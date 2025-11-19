Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib
Komanda
19 noyabr, 2025
- 18:16
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, UNEC evdə "Azərreyl"lə qarşılaşıb.
UNEC-in idman zalında baş tutan görüş meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.
