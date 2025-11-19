Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçiriləcək
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 11:38
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, UNEC evdə "Azərreyl"lə qarşılaşacaq.
Görüş UNEC-in idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.
