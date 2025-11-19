İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçiriləcək

    Komanda
    • 19 noyabr, 2025
    • 11:38
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, UNEC evdə "Azərreyl"lə qarşılaşacaq.

    Görüş UNEC-in idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 21-də yekun vurulacaq.

