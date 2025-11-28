Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edib
Komanda
- 28 noyabr, 2025
- 10:12
İngiltərənin "Çelsi", "Arsenal" klublarının və Çexiya millisinin keçmiş qapıçısı Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 43 yaşlı qapıçı İngiltərənin 4-cü divizion komandası "Harinqey"lə müqavilə imzalayıb.
Bu, keçmiş futbolçunun hokkey karyerasında 5-ci klub olub.
Qeyd edək ki, P.Çex daha əvvəl İngiltərənin "Qilford Feniks", "Çelmsford", "Oksford" və "Belfast" klublarında çıxış edib.
