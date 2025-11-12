İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Neftçi" və "Abşeron Lions" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyunlarını keçirəcəklər

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:42
    Neftçi və Abşeron Lions FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyunlarını keçirəcəklər

    Azərbaycanın basketbol klubları FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, I qrupunda mübarizə aparan "Neftçi" səfərdə Estoniyanın "Kalev" komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da Tallindəki "Kalevi Spordihall"da start götürəcək.

    Qrupun digər görüşündə "Abşeron Lions" Polşa təmsilçisi "Trefl"lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüş 22:15-də Sopotdakı "Sentennial Sport Hall"da baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, "Trefl" və "Neftçi" hərəyə 7 xalla müvafiq olaraq 1 və 2-ci yerlərdədirlər. Hərəyə 5 xalı olan "Abşeron Lions" və "Kalev" isə müvafiq olaraq 3 və 4-cü pillələrdədirlər.

    "Neftçi" klubu "abşeron lions" FIBA Avropa Kuboku

