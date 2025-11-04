"Neftçi"nin üzvü FIBA Avropa Kubokunda ötən ayın ən yaxşı basketbolçusu seçilib
Komanda
- 04 noyabr, 2025
- 21:57
"Neftçi"nin oyunçusu Devonte Qrin FIBA Avropa Kuboku turnirində oktyabr ayının ən yaxşı basketbolçusu seçilib.
"Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı basketbolçu ay ərzində hər oyunda orta hesabla 21,0 xal, 7,7 ribaund və 3,0 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun I qrupunda mübarizə aparır. Komanda qrupda keçirdiyi matçlarda Polşanın "Kalev" kollektivini (95:84) və digər Azərbaycan təmsilçisi "Abşeron Lions"u (104:86) məğlub edib, Polşanın"Trefl" klubuna isə (63:92) uduzub.
