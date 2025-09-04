İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Komanda
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:21
    Neftçi heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
    Devonte Qrin

    FIBA Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq "Neftçi" heyətini yeni legionerlə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Klub amerikalı basketbolçu Devonte Qrinlə bir mövsümlük müqavilə mzalayıb.

    Qeyd edək ki, 28 yaşlı basketbolçu ötən mövsüm Çinin "Yannan Suke Lions" klubunda çıxış edib.

