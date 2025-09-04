"Neftçi" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 04 sentyabr, 2025
- 12:21
FIBA Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq "Neftçi" heyətini yeni legionerlə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Klub amerikalı basketbolçu Devonte Qrinlə bir mövsümlük müqavilə mzalayıb.
Qeyd edək ki, 28 yaşlı basketbolçu ötən mövsüm Çinin "Yannan Suke Lions" klubunda çıxış edib.
