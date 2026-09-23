"Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda mübarizəyə start verir
Komanda
- 23 sentyabr, 2026
- 09:50
"Neftçi" baksetbol komandası FIBA Avropa Kubokunda bu gün mübarizəyə start verəcək.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" təsnifat mərhələsində Estoniyanın "Parnu" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Cavab görüşü sentyabrın 30-da keçiriləcək. Cütün qalibi FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin H qrupunda "Oradya" (Rumıniya), "Fribur Olimpik" (İsveçrə), VEF (Latviya), "Mikonos" (Yunanıstan) və "Lokomotiv" (Plovdiv, Bolqarıstan) komandaları ilə oynayacaq.
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