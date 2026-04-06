"Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb
Komanda
- 06 aprel, 2026
- 21:44
"Naxçıvan" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi pley-in mərhələsinin ikinci oyununda "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "Naxçıvan"ın qələbəsi ilə bitib - 93:80. İlk görüşdə də qalib gələn kollektiv (98:87) pley-offa yüksəlib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Şəki" pley-off mərəhləsinə vəsiqə əldə edib.
