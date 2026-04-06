    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    "Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb

    • 06 aprel, 2026
    • 21:44
    Naxçıvan Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb

    "Naxçıvan" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bölgə təmsilçisi pley-in mərhələsinin ikinci oyununda "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "Naxçıvan"ın qələbəsi ilə bitib - 93:80. İlk görüşdə də qalib gələn kollektiv (98:87) pley-offa yüksəlib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Şəki" pley-off mərəhləsinə vəsiqə əldə edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Pley-in mərhələsi Naxçıvan BK Sərhədçi BK

