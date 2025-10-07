İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Namiq Orucov: "Bu qələbə beynəlxalq çövkən oyunlarının inkişafı üçün böyük addımdır"

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:46
    Namiq Orucov: Bu qələbə beynəlxalq çövkən oyunlarının inkişafı üçün böyük addımdır
    Namiq Orucov

    Azərbaycan millisinin qələbəsi beynəlxalq çövkən oyunlarının inkişafı üçün böyük addımdır.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Azərbaycanın çövkən yığmasının baş məşqçisi Namiq Orucov bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O yığmanın nəticəsini dəyərləndirib:

    "İlk dəfədir MDB Oyunlarına qatılmışıq. Yarış yüksək səviyyədə keçirildi. Təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Bu nailiyyət Azərbaycan atçılığı üçün çox yüksək nəticədir. Beynəlxalq çövkən oyunlarının inkişafı üçün böyük addımdır. Çox şadıq ki, 50-yə yaxın ölkə Beynəlxalq Çövkən Federasiyasına üzv olub. Növbəti illərdə komandaların sayı arta bilər".

    Qeyd edək ki Azərbaycanın çövkən millisi III MDB Oyunlarının final matçında Özbəkistanı 3:0 hesabı ilə üstələyərək qızıl medallara sahib çıxıb.

    III MDB Oyunları çövkən Azərbaycan yığması Namiq Orucov

    Son xəbərlər

    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    13:34

    İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    13:34

    Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    13:26

    İlham Əliyev Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti